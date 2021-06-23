Русский
$ 27,31
32,47
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Не було живого місця. Немовля отримало опіки від "зеленки" – педіатр сказала мастити нею соску

23 червня 2021 15:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У лікарні готувалися навіть закриватися на карантин, тому що підозрювали небезпечну хворобу

У Львові до дитячого відділення Охматдиту привезли місячного малюка з жахливими ранами в роті. Спочатку лікарі запідозрили дифтерію, але причиною виявилася груба помилка педіатра дитини. Лікар сказав матері мастити соску зеленкою.

Реклама

Про це написали на сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит у Facebook.

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу. До "Охматдиту" викликали інфекціоністів через підозру на дифтерію", – йдеться у повідомленні.

Завідувачка відділення Оксана Короляк розповіла, що головним "підозрюваним" стану малюка вважали дифтерію. Якби хвороба підтвердилася, усю лікарню закрили б на карантин.

Однак виявилося, що малюк отримав сильний опік слизової від постійного застосування "зеленки". Місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.

Не пропусти!
Син Марлоса розкритикував гру свого батька і збірної України на Євро: відео
Марлос і його син
Реклама

Нагадаємо, у Рівному вибухнув скандал – стоматолог однієї з приватних клінік била дітей на прийомі.

Крім того, на Херсонщині в пологовому будинку загинули мати з новонародженою дитиною, а причетні до трагедії медпрацівники залишилися безкарними і продовжують працювати.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смертельна риболовля у Тернопільській області: знайшли тіла обох підлітків
Смертельна риболовля у Тернопільській області: знайшли тіла обох підлітківЗахід
У Тернопільській області школярі зникли після нічної риболовлі: одного знайшли мертвим (оновлено)
У Тернопільській області школярі зникли після нічної риболовлі: одного знайшли мертвим (оновлено)Захід
Жахлива ДТП на Рівненщині. У лісовоза відлетіло колесо і відірвало руку пішоходу (відео)
Жахлива ДТП на Рівненщині. У лісовоза відлетіло колесо і відірвало руку пішоходу (відео)Захід
З випускного – в лікарню. На Прикарпатті у ресторані отруїлися підлітки (оновлено)
З випускного – в лікарню. На Прикарпатті у ресторані отруїлися підлітки (оновлено)Захід
У Львові дитячий центр пропонує
У Львові дитячий центр пропонує "стриптиз-шоу від Свинки Кароліни" (відео)Захід
Вступила в секту. У Рівному у пенсіонерки відібрали землю, квартиру і житловий будинок (відео)
Вступила в секту. У Рівному у пенсіонерки відібрали землю, квартиру і житловий будинок (відео)Захід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти