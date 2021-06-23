Не було живого місця. Немовля отримало опіки від "зеленки" – педіатр сказала мастити нею соску

У лікарні готувалися навіть закриватися на карантин, тому що підозрювали небезпечну хворобу

У Львові до дитячого відділення Охматдиту привезли місячного малюка з жахливими ранами в роті. Спочатку лікарі запідозрили дифтерію, але причиною виявилася груба помилка педіатра дитини. Лікар сказав матері мастити соску зеленкою.

Реклама

Про це написали на сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит у Facebook.

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу. До "Охматдиту" викликали інфекціоністів через підозру на дифтерію", – йдеться у повідомленні.

Завідувачка відділення Оксана Короляк розповіла, що головним "підозрюваним" стану малюка вважали дифтерію. Якби хвороба підтвердилася, усю лікарню закрили б на карантин.

Однак виявилося, що малюк отримав сильний опік слизової від постійного застосування "зеленки". Місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.

Реклама

Нагадаємо, у Рівному вибухнув скандал – стоматолог однієї з приватних клінік била дітей на прийомі.

Крім того, на Херсонщині в пологовому будинку загинули мати з новонародженою дитиною, а причетні до трагедії медпрацівники залишилися безкарними і продовжують працювати.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":