Не відображалися у "Дії". У Луцьку хлопець купив фейкові права та поскаржився поліції

За даними поліції, чоловік купив фальшиві права в інтернеті за 4 тис. грн

У Луцьку 19-річний хлопець купив фальшиві права / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку 19-річний хлопець купив фальшиве посвідчення водія. Його здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку "Дія", і він поскаржився поліції.

Про це пише прес-служба поліції.

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13 листопада, близько 16 години, патрульні отримали повідомлення про шахрайство.

Подробиці

Хлопець зателефонував на лінію 102 та повідомив, що через мережу інтернет замовив посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши кошти у сумі 1000 грн.

Потім "документ" він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та сплатив ще 3000 грн. І його здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку "Дія".

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Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного хлопця підроблений документ.

Що буде з хлопцем

Для встановлення всіх подій пригоди патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

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У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися в "Дію"

Спочатку в електронну медичну систему "HELSI" вносилися неправдиві відомості про проходження громадянами вакцинації проти коронавірусу. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався у мобільному додатку "Дія".

Організував виготовлення та продаж підроблених сертифікатів вакцинації проти COVID-19, а також негативних ПЛР-тестів громадянин Болгарії.

У протизаконний бізнес він долучив своїх знайомих та столичного лікаря. Щоб не прищеплюватись, люди готові були платити 450 доларів за фейковий сертифікат, який, втім, відбивався у "Дії".

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.

Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.

Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.

У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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