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З рук не зійде! В Україні винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
1 жовтня, 16:03
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Згідно зі статтею 358 КК мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн
Підробка COVID-сертифіката: перші судові штрафи. Колаж: "Сьогодні"
Підробка COVID-сертифіката: перші судові штрафи. Колаж: "Сьогодні"

Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку COVID-сертифікатів про вакцинацію. Чоловіка з Івано-Франківської області та жінку з Хмельницького оштрафували на 850 грн за спробу перетнути кордон з Польщею по підробленому документу.

Про це повідомляє zaxid.net.

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Перший випадок стосується Анатолія Іванцюка. Чоловік знайшов в інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, після чого звантажив його і вніс свої дані та дані свого сина, а також підробив підпис лікаря. Потім він спробував перетнути кордон з Польщею. Працівники прикордонної служби сканували документ і зрозуміли, що він фальшивий.

Суддя Руслан Зеліско 28 вересня визнав Анатолія Іванцюка винним у підробці документів і призначив йому покарання у вигляді 850 грн штрафу.

У другому випадку брала участь працівниця АЗС "БРСМ" в Хмельницькому. Олена Михалюк теж звантажила з інтернету сертифікат про вакцинацію Pfizer з реквізитами клініки "Мірамед", внесла свої дані та підробила підпис лікаря. Її затримали при перетині кордону з Польщею, суд також оштрафував її на 850 гривень.

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Відзначимо, що згідно зі статтею 358 КК мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн, а за використання підробки — тільки 850 грн.

У випадку з Анатолієм Іванцюком і Оленою Михалюк суд вирішив обмежитися лише штрафом у 850 грн, хоча обидва порушники самостійно виготовили підробки.

Лікарям загрожує тюремний строк і заборона на професію

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що за підробку сертифіката про вакцинацію лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

"Зараз покарання йтиме за статтею, яка стосується підроблення документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є,- за внесення неправдивих даних. Для лікаря це – від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі", – розповів Кузін.

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За його словами, наразі в Україні відкрито вже понад 30 кримінальних проваджень за фактом підробки документів про вакцинацію.

"Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати щодо вакцинації. За деякими з них слідство ведеться, найближчим часом будемо бачити результати", – додав головний санітарний лікар.

Підробку COVID-сертифікатів виведуть в окрему статтю КК

Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", – заявив він.

Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купити" фальшиву довідку.

"По-перше – це небезпека для вашого здоров'я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України", – підкреслив Ляшко.

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