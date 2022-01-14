Негода розбушувалася. На Прикарпатті частина сіл залишилася без світла

14 січня на території нашої країни шквальний вітер, а подекуди ожеледиця

В Україні деякі села через негоду залишилися без світла. Фото: колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківській області станом на 14 січня без електрики залишилися п'ять сіл, ще три – частково знеструмлені. Це пов'язано з поганими погодними умовами – сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Прикарпаттяобленерго.

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Де немає світла через негоду?

Через падіння гілок дерев на дроти повністю без електропостачання залишилися села Колінки та Репужинці Чорнолицької територіальної громади, Михальче Городенківської громади, Снідавка Косівської громади та село Залужжя Рогатинської громади.

Крім того, частково знеструмлено населені пункти Далешове та Чернелиця Городенківського району та Татарів.

Україну різко атакує негода

В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.

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14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.