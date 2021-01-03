"Жодних застіль": на Львівщині жителі села відмовилися від поминок

Крім того, село вже відмовилося від пластикових квітів на кладовищі

У селі Вільшаник на Львівщині скасували традицію поминальних застіль. Запропонував місцевий священник, а вся громада підтримала.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

З початку року в Вільшанику, де проживає 1200 людей, 21 поховання. І за весь час карантину – жодної смерті від коронавірусу.

Пан Роман розповідає "Сьогодні" про останні поминки, які були в Вільшанику. Каже: у селах на обряд-застілля сходиться майже вся громада. Тому, крім стресу від втрати, сім'я померлого отримує ще й стрес від приготування до поминок.

Як вважає настоятель церкви Преподобної Параскеви (УГКЦ) Олег Здреник, члени сім'ї померлого не можуть собі дозволити сісти за стіл і почути слова втіхи, бо бігають з першим, другим, з кавою.

"Це не поминки. Це просто бенкет з нагоди смерті людини. Поминання в день похорону – це повинні бути акти підтримки, акт солідарності, коли сім'я, друзі, знайомі, приходять для того, щоб втішити ", – сказав священник.

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Саме отець Олег запропонував відмовитися від поминальних обідів взагалі, жителі села підтримали.

Крім того, село вже відмовилося від пластикових квітів на цвинтарі.

Тим часом ідея скасувати поминальні застілля сподобалася жителям всієї територіальної громади, в яку входять 22 села. Як розповіла голова Ралівської ОТГ Любов Ковалик, на цей момент цю пропозицію обговорюють.

"Я думаю, що вони підтримають. Десь буде так само бесіда зі священниками інших церков. Єдині, кому не вигідне нововведення, – власники барів і ресторанів. Їм хоча і нечасто, але замовляють поминальні обіди", – сказала вона.

Нагадаємо, в Україні в цьому році поминальний день припав на 26 квітня, проте у зв'язку з карантином масові зібрання заборонені. Тільки 13 тисяч українців сходили на кладовища – попереднього року було 5-7 мільйонів людей.

Як ми повідомляли, після поминального обіду в селі Старий Гвіздець Коломийського району 12 вересня в інфекційну лікарню потрапили 17 людей, серед них 6 дітей до 15 років.

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