Новые перестановки. Кабмин решил уволить главу Закарпатской ОГА

Увольнение Анатолия Полоскова должен согласовать президент и подписать соответствующий указ

Зеленский назначил Полоскова главой ОГА в 2020 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности председателя Закарпатской ОГА.

Такое решение приняли на заседании правительства.

Реклама

Теперь увольнение Полоскова должен согласовать президент и подписать соответствующий указ.

Что известно о главе ОГА?

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской ОГА еще в начале декабря 2020 года. На тот момент Полосков сам отмечал, что не имел опыта работы на таком посту, но у него есть юридическое образование (в 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины) и большой опыт управления крупной винодельческой компанией.

Родился Полосков в Архангельске, высшее образование получил в Украине. Ему 53 года, на Закарпатье живет с 1990-го.

Реклама

За это время прошел трудовой путь от ведущего контролера-ревизора до начальника юридического отдела областной дирекции банка "Украина", а начиная с 2000 года – от заместителя директора по правовым вопросам до руководителя "Шато Чизай".