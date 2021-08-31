Черги зі швидких і переповнені реанімації. В Івано-Франківську новий спалах COVID-19

Серед хворих, переважно, не вакциновані пацієнти

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківську реанімації переповнені хворими на коронавірус і черги з машин швидкої допомоги. На початку місяця хворих було одиниці. Всі госпіталізовані – невакциновані.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"У нас все зайнято, місць в інтенсивної терапії немає. Вирішуємо куди хворого госпіталізувати. В реанімації одинадцять людей, а розрахована на десять ліжок. У всіх COVID-19, кисневозалежні", – сказала в.о. завідувача реанімаційним відділенням Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Світлана Циганюк.

Наприкінці минулого тижня до приймальнго відділення цієї інфекційної лікарні шикувалися черги зі швидких.

"Дев'ять швидких протягом півгодини приїхали в нашу лікарню. Половина з них знаходиться зараз в реанімації. Тиждень тому у нас було 14 хворих, а зараз 65. За п'ять днів. Це зростання", – зазначив в.о. генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

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Ще на початку серпня на Прикарпатті було тільки один-два нових випадків. А за останній тиждень їх вже майже сотня.

"Тепер ми бачимо, тенденція йде до збільшення", – додав заступник директора Івано-Франківської міської лікарні №1 Ярослав Кобеляки.

В Івано-Франківській міській лікарні зараз три десятка пацієнтів. З них в реанімації – тільки двоє. Медики кажуть, що всі хворі не вакциновані.

"Якби ці пацієнти, які у нас лежать, вакцинувались, стан їх здоров'я, можливо, не передбачав б госпіталізацію", – поділився в.о. генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

Різке збільшення кількості ковід-пацієнтів на Прикарпатті медики пов'язують з новим штамом коронавірусу "Дельта".

Звідки взявся штам "Дельта"?

Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічної прив'язки в назвах вірусів.

Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", південноафриканського – "Бета", а індійського – "Дельта".

Штам спочатку поширювався у межах Індії, а потім перекинувся на інші країни.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузин розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

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Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.