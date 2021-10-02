Зупинилося серце після смерті дитини: у Львові померла породілля з COVID-19

Дівчина не була вакцинована від коронавируса

Лікарі намагалися 45 хвилин реанімували породіллю / Колаж "Сьогодні"

У Львові померла 28-річна породілля від зупинки серця, а також її дитина. У дівчини був підтверджений діагноз про СOVID-19.

Про це пише NTA .

Подробиці

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До лікарні дівчина потрапила вже хвора. Вона перебувала в тяжкому стані, а також у неї була зайва вага. Її лікували 10 днів. Порушення стану плода лікарі не виявили.

Через двосторонню важку ковідну пневмонію пацієнтці надавалася необхідна респіраторна підтримка і медикаментозна терапія.

Стан погіршився

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Протягом ночі стан породіллі почало поступово погіршуватися. Дитина так і не народився. Медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плода на 28 тижні вагітності. Через півгодини у дівчини зупинилося серце. Лікарі намагалися 45 хвилин реанімувати породіллю, але все було марно.

Дівчина не мала вакцинації проти коронавируса.

Вагітні з COVID-19

Зараз, за інформацією з перинатального центру у Львові, там знаходяться ще дві вагітні з підтвердженим коронавірусів. Вони ізольовані в боксованих палатах, з окремим входом і виходом.

Коронавірус в Україні

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В Україні з початку епідемії коронавируса заразилися 2447222 особи – 56 649 померли від хвороби. В Україні за останню добу виявили 11 809 нових випадків інфікування коронавируса.

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