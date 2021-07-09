Обережно, голуби читають реп! В Івано-Франківську креативно рекламують проїзні (відео)

В інтернеті з'явився оригінальний ролик про картки для проїзду

В Івано-Франківську створили рекламу карток для проїзду в міському транспорті. У ролику показали двох голубів, які обговорюють картки, після чого читають про них реп.

Відео опублікував мер міста Руслан Марцінків у Telegram.

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"А ви не забуваєте прикладати чорного голуба до валідатора?", – написав глава міста.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" показували 25 геніальних реклам, творцям яких потрібно виписати премію. Вони привернуть увагу будь-якого потенційного покупця.

Крім того, нещодавно в Києві з'явилася креативна реклама від патрульної поліції. З білбордів до водіїв звертаються по імені і просять не порушувати правила дорожнього руху. Однак користувачі соціальних мереж розкритикували ініціативу.

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