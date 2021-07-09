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Осторожно, голуби читают реп! В Ивано-Франковске креативно рекламируют проездные (видео)

9 июля 2021 14:44

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В интернете появился оригинальный ролик о карточках для проезда

Птицы рекламировали карточку, с помощью которой можно расплачиваться за проезд. Скриншот из видео

Птицы рекламировали карточку, с помощью которой можно расплачиваться за проезд. Скриншот из видео

В Ивано-Франковске создали рекламу карточек для проезда в городском транспорте. В ролике показали двух голубей, которые обсуждают карточки, после чего читают о них реп.

Видео опубликовал мэр города Руслан Марцинкив в Telegram.

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"А вы не забываете прикладывать черного голубя к валидатору?", - написал глава города.

Напомним, ранее "Сегодня" показывали 25 гениальных реклам, создателям которых нужно выписать премию. Они привлекут внимание любого потенциального покупателя.

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Кроме того, недавно в Киеве появилась креативная реклама от патрульной полиции. С билбордов к водителям обращаются по имени и просят не нарушать правила дорожного движения. Однако пользователи социальных сетей раскритиковали инициативу.

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