Чому варто поїхати до Львова на новорічні свята: список заходів

У Львові у період різдвяних свят буде багато подій – розповідаємо, куди можна сходити

Як у Львові відсвяткують Новий рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року на новорічні свята у Львові проведуть понад 20 заходів – вуличні концерти, фестивалі, ярмарки та спектаклі просто неба. Проте масштабного святкування не буде через карантин.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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На період свят, до 20 січня, на проспекті Свободи та площі Ринок працюватиме ярмарок. Усього встановили 140 будиночків із вуличною їжею та сувенірами. А у трамваях та тролейбусах Львова до 14 січня гратимуть різдвяні композиції.

Як святкуватимуть у Львові

24 грудня о 18:00 на Площі Ринок відкриють різдвяний вертеп. Там виступить Львівський муніципальний хор "Гомін". О 19:00 у внутрішньому дворику Ратуші пройде вулична вистава "Казковий світ дитинства".

на Площі Ринок відкриють різдвяний вертеп. Там виступить Львівський муніципальний хор "Гомін". у внутрішньому дворику Ратуші пройде вулична вистава "Казковий світ дитинства". 25 грудня о 15:00 у Львівському будинку органної та камерної музики пройде "Різдвяний органний концерт". О 20:00 святкову програму "Christmas по-львівськи" представлять у філармонії. А вже о 21:00 гурт "Каверзні" виконуватиме різдвяні мелодії на площі Яворського.

у Львівському будинку органної та камерної музики пройде "Різдвяний органний концерт". святкову програму "Christmas по-львівськи" представлять у філармонії. А вже гурт "Каверзні" виконуватиме різдвяні мелодії на площі Яворського. 26 та 28 грудня о 12:00 відбудеться вистава "Дорога до Різдва" з акторами Першого академічного театру для дітей та юнацтва.

відбудеться вистава "Дорога до Різдва" з акторами Першого академічного театру для дітей та юнацтва. 27 грудня о 19:00 на площі Ринок влаштують "Аудіовізуальне дійство до століття Михайла Дзиндри".

на площі Ринок влаштують "Аудіовізуальне дійство до століття Михайла Дзиндри". 28 грудня о 19:00 хор "Гомін" виступить зі своєю різдвяною програмою у центрі Довженка.

хор "Гомін" виступить зі своєю різдвяною програмою у центрі Довженка. 29 грудня о 19:00 та 31 грудня о 15:00 у стінах Львівського будинку органної та камерної музики відбудуться святкові концерти.

у стінах Львівського будинку органної та камерної музики відбудуться святкові концерти. 6 січня о 12:00 на площі Яворського встановлять різдвяний дідух

на площі Яворського встановлять різдвяний дідух 7-8 січня у Шевченківському гаю пройде фестиваль "На Різдво до Гаю". Захід буде відкритий для відвідувачів з 12:00 до 20:00.

у Шевченківському гаю пройде фестиваль "На Різдво до Гаю". Захід буде відкритий для відвідувачів з 12:00 до 20:00. Також 7 січня у Церкві Пресвятої Євхаристії на площі Музейній стартує фестиваль "Велика коляда". Він триватиме до 19 січня.

у Церкві Пресвятої Євхаристії на площі Музейній стартує фестиваль "Велика коляда". Він триватиме до 19 січня. 8 січня відбудеться фестиваль "Спалах різдвяної зірки". Він буде одразу на трьох локаціях: на площі Музейній, площі Ринок та площі перед Львівським театром опери та балету.

відбудеться фестиваль "Спалах різдвяної зірки". Він буде одразу на трьох локаціях: на площі Музейній, площі Ринок та площі перед Львівським театром опери та балету. 12 січня о 19:00 у Львівській філармонії презентують концерт "Радуйся світе".

у Львівській філармонії презентують концерт "Радуйся світе". 23 січня у Церкві Пресвятої Євхаристії відбудеться гала-концерт фестивалю "Велика коляда". Він завершить цикл святкових подій.

А що буде у Києві?

Крім Софійської площі, новорічну атмосферу можна відчути на таких локаціях:

Контрактова площа – 19 грудня там починається "Різдво на Подолі" у стилі традиційних європейських ярмарок.

– 19 грудня там починається "Різдво на Подолі" у стилі традиційних європейських ярмарок. Парк Шевченка – 17 грудня почала працювати локація для дітей.

– 17 грудня почала працювати локація для дітей. Арка Дружби народів – до 19 грудня включно там проходитиме Double Triple Snow Fest для професійних сноубордистів та лижників.

Усього відкриється 14 святкових локацій і кожен район міста матиме свою новорічну ялинку.