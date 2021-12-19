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Почему стоит поехать во Львов на новогодние праздники: список мероприятий

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
19 декабря, 15:25
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Во Львове в период рождественских праздников будет много событий – рассказываем, куда можно сходить
Как во Львове отпразднуют Новый год
Как во Львове отпразднуют Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году на новогодние праздники во Львове проведут более 20-ти мероприятий – уличные концерты, фестивали, ярмарки и спектакли под открытым небом. Однако масштабного празднования не будет из-за карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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На период праздников, до 20 января, на проспекте Свободы и площади Рынок будет работать ярмарка. Всего установили 140 домиков с уличной едой и сувенирами. А в трамваях и троллейбусах Львова до 14 января будут играть рождественские композиции.

Как будут праздновать во Львове

  • 24 декабря в 18:00 на Площади Рынок откроют рождественский вертеп. Там выступит Львовский муниципальный хор "Гомон". В 19:00 во внутреннем дворике Ратуши пройдет уличное представление "Сказочный мир детства".
  • 25 декабря в 15:00 во Львовском доме органной и камерной музыки пройдет "Рождественский органный концерт". В 20:00 праздничную программу "Christmas по-львовски" представят в филармонии. А уже в 21:00 группа "Каверзни" будет исполнять рождественские мелодии на площади Яворского.
  • 26 и 28 декабря в 12:00 состоится представление "Дорога к Рождеству" с актерами Первого академического театра для детей и юношества.
  • 27 декабря в 19:00 на площади Рынок устроят "Аудиовизуальное действо к столетию Михаила Дзындры".
  • 28 декабря в 19:00 хор "Гомон" выступит со своей рождественской программой в центре Довженко.
  • 29 декабря в 19:00 и 31 декабря в 15:00 в стенах Львовского дома органной и камерной музыки пройдут праздничные концерты.
  • 6 января в 12:00 на площади Яворского установят рождественский дидух.
  • 7-8 января в Шевченковской Роще пройдет фестиваль "На Рождество в Гай". Мероприятие будет открыто для посетителей с 12:00 до 20:00.
  • Также 7 января в Церкви Пресвятой Евхаристии на площади Музейной стартует фестиваль "Большая коляда". Он продлится до 19 января.
  • 8 января состоится фестиваль "Вспышка рождественской звезды". Он будет сразу на трех локациях: на площади Музейной, площади Рынок и площади перед Львовским театром оперы и балета.
  • 12 января в 19:00 во Львовской филармонии презентуют концерт "Радуйся мир".
  • 23 января в Церкви Пресвятой Евхаристии состоится гала-концерт фестиваля "Большая коляда". Он завершит цикл праздничных событий.

А что будет в Киеве?

Кроме Софийской площади, новогоднюю атмосферу можно прочувствовать на таких локациях:

  • Контрактовая площадь – 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок.
  • Парк Шевченко – 17 декабря открылась локация для детей.
  • Арка Дружбы народов – до 19 декабря включительно там будет проходить Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников.

Всего откроется 14 праздничных локаций и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.

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