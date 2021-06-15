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Майже 30 тисяч. У Львові директорам шкіл обіцяють підвищити зарплату (відео)

15 червня 2021 13:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На зарплати освітянам з міського бюджету виділять 15 мільйонів гривень

Директорам львівських шкіл пообіцяли зарплату в тисячу доларів. Отримувати по 27 000 гривень щомісяця керівники мають уже до 1 вересня, тобто до початку нового навчального року.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Рішення про підвищення виплат напередодні прийняв виконком міськради.

Підвищення зарплат більш ніж удвічі чекає і директорів сільських шкіл, які в цьому році увійшли в Львівську об'єднану територіальну громаду.

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На це з міського бюджету виділять 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" порівнювали, скільки отримують педагоги у нас і за кордоном.

Також повідомляли, що в квітні середня зарплата в Україні зменшилася порівняно з березнем на 69 грн – тепер вона становить 13 543 грн. Чому це сталося і чи стане зниження зарплат трендом, з'ясував сайт "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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