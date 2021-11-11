Майже місяць боролися за життя. У Львові від COVID-19 померли вагітна та молодий чоловік

У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова від коронавірусу померла 23-річна вагітна та 29-річний чоловік.
Про це розповіла завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолинець.
"Практичний досвід нашої реанімації – 50 років! Наші лікарі багато бачили… Нас важко вразити. Але те, що відбувається зараз – нестерпно!", – написала вона.
Далі по темі
За добу в реанімації померли двоє молодих людей без супутньої патології: дівчина з першою вагітністю та молодий чоловік. Тому ранок у лікарні розпочався з розтинів. У вагітної були "чорні нежиттєздатні легені".
"Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде. Ми боролися майже місяць. Безуспішно", – додала Матолинець.
Лікар наголосила, що медикам складно зрозуміти українців, які не вірять у ковід, забивають на правила карантину та відмовляються від вакцинації.
Яка ситуація у лікарні
Загалом у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії є 100 ліжок для пацієнтів із коронавірусом. За добу пролікували 63 особи, 14 нових пацієнтів надійшли до лікарні. Троє померли, ще 47 хворих – на апараті ШВЛ.
При цьому у лікарні взагалі немає вакцинованих хворих на ковід.
Читайте також:
- Антибіотики перестануть працювати і хвороби стануть смертельно небезпечними – Ляшко дав тривожний прогноз
- На роботу не вийшли сотні: в Україні масово відстороняють працівників без щеплення (оновлюється)
- 2 тисячі за сертифікат: в Одесі лікар та медсестра підробляли COVID-документи (відео)
- Ні лікарні, ні житла. У Києві українка потрапила в глухий кут через COVID-19
- Тотальний локдаун. В Україні залишилися тільки три "жовті" області