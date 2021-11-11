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Майже місяць боролися за життя. У Львові від COVID-19 померли вагітна та молодий чоловік

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 листопада, 13:54
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Лікар ковідного відділення каже, що за час роботи багато чого бачила, але "те, що відбувається зараз – нестерпно"
У Львові від ковіда померла вагітна
У Львові від ковіда померла вагітна / Фото: Колаж: Сьогодні

У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова від коронавірусу померла 23-річна вагітна та 29-річний чоловік.

Про це розповіла завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолинець.

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"Практичний досвід нашої реанімації – 50 років! Наші лікарі багато бачили… Нас важко вразити. Але те, що відбувається зараз – нестерпно!", – написала вона.

За добу в реанімації померли двоє молодих людей без супутньої патології: дівчина з першою вагітністю та молодий чоловік. Тому ранок у лікарні розпочався з розтинів. У вагітної були "чорні нежиттєздатні легені".

"Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде. Ми боролися майже місяць. Безуспішно", – додала Матолинець.

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Лікар наголосила, що медикам складно зрозуміти українців, які не вірять у ковід, забивають на правила карантину та відмовляються від вакцинації.

Яка ситуація у лікарні

Загалом у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії є 100 ліжок для пацієнтів із коронавірусом. За добу пролікували 63 особи, 14 нових пацієнтів надійшли до лікарні. Троє померли, ще 47 хворих – на апараті ШВЛ.

При цьому у лікарні взагалі немає вакцинованих хворих на ковід.

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