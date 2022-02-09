Під Хмельницьким у лікарні немає грошей для зарплат – довелося взяти кредит

У Хмельницькій області Славутська міська лікарня взяла короткостроковий кредит виплати заробітної плати працівникам медустанови.
Про це повідомили у міськраді з посиланням на заяву директора лікарні Леоніда Радзівілюка.
Кредит на зарплату
Як стало відомо, Славутська міська лікарня не отримала договору на фінансування у 2022 році з НСЗУ щодо пакетів медичних гарантій.
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Оскільки 7 лютого – крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості вирішили взяти короткостроковий кредит у "Ощадбанку" та виплатити гроші працівникам лікарні.
Зазначимо, що суму кредиту у медзакладі не вказали.
Україна не суперник! Скільки медсестрам платять у Польщі та Німеччині
Спокуса заробити більше, шанс реалізуватися краще та здобути міжнародний досвід спонукають українських лікарів, медсестер виїжджати на заробітки за кордон. А за заробітками і повна міграція.
"Сьогодні" дізналися, скільки ж медсестри заробляють у Німеччині та Польщі й порівняли з ситуацією в Україні. У цьому нам допомогла представниця Jooble Олена Кирильєвніна.
У коментарі виданню експерт зазначила, що працевлаштування в країни ЄС зазвичай є офіційним, а це водночас є гарантією соціального та медичного страхування, а також усіх передбачених законом виплат. Розглянемо за прикладом Німеччини.
За словами Олени Кирильєвніної та даними Jooble, загалом медичному персоналу пропонують 3000 євро. Якщо говорити саме про медсестер, то їхня заробітна плата коливається від 2200 до 2800 євро. Цей показник залежить від досвіду кандидата, знання мови, робочого графіка або регіону, де пропонують роботу.
Серед основних вимог, які зазначають роботодавці у вакансіях:
- наявність медичної освіти (медична сестра, фельдшер);
- офіційний досвід роботи – бажано від 1 року;
- знання німецької мови, підтверджене міжнародним сертифікатом (на рівні мінімум В2).
Вакансії для українських лікарів у Німеччині також зустрічаються, але не часто, оскільки на такі посади приймають переважно кандидатів з Німеччини чи інших країн ЄС. Загалом запит на медперсонал збільшується постійно, й останнім часом цей тренд ще більше зростає.
Враховуючи, що працевлаштування офіційне, роботодавці пропонують соціальне і медичне страхування, і навіть всі передбачені законом соціальні виплати. У деяких вакансіях роботодавці також вказують, що у них передбачено стипендії для працівників, зазвичай не більше ніж 300 євро.
Загалом медсестрам у Польщі пропонують 24-25 тис. грн. Бувають вакансії, які пропонують і до 3 тис. дол. Звичайно, для такої роботи потрібен широкий спектр умінь, навичок, загалом досвіду.
На прикладі однієї з таких пропозицій розглянемо вимоги, які висуває роботодавець. У цьому випадку робота у Вроцлаві (зазначимо, що це місто пропонує велику кількість вакансій) з заробітною платою 24 000 – 35 000 грн та офіційним працевлаштуванням. Серед вимог:
- диплом медсестри (роботодавець зауважує, що не фельдшер чи акушерка);
- досвід протягом останніх 5 років три роки;
- знання польської мови на розмовному рівні;
- уміння вести паперову документацію.
Представниця Jooble Олена Кирильєвніна також зазначила, що більшість вакансій розміщують кадрові агенції. Часто вони готові допомагати з робочою візою та забезпечити переїзд кандидата. Окрім цього, агентства пропонують кандидатам підтримку в питанні проживання у перші місяці, курси підвищення кваліфікації або мовні курси для покращення мови.
Насамкінець порівняємо, чим відрізняються умови праці у вищезгаданих країнах та Україні. Зазначимо, що українським лікарям та молодшому медичному персоналу обіцяли підвищити зарплату з 2022 року на 500 та 300%.
Згідно постанови Кабміну, мінімальна зарплата для фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою має бути не меншою 13 500 грн.
Однак на сайті Державного центру зайнятості можна знайти свіжі вакансії в державних медустановах, та запропоновані зарплати набагато нижче за обіцяні.
Суми варіюються від 6500 до 7000 грн залежно від країни. Найбільше пропонують у столиці, деякі зарплати доходять до 8-10 тисяч грн.
У приватних лікарнях ситуація, звісно, краща. Залежно від міста та рівня клініки молодшим медсестрам пропонують від 8 до 15 тис. грн.
Найменші зарплати в Україні
Згідно з даними сайту grc.ua, найменше в Україні отримує адміністративний персонал, середня зарплата становить близько 10 тис. грн.
Далі у рейтингу низьких доходів:
- робітники (11 900 грн);
- співробітники-початківці (12 161 грн);
- працівники у сфері медицини (13 047 грн);
- сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).