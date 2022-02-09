Під Хмельницьким у лікарні немає грошей для зарплат – довелося взяти кредит

Короткостроковий кредит оформили в Ощадбанку. Конкретної суми в медустанові не вказали

На Хмельниччині у лікарні немає грошей для зарплат. Фото: колаж "Сьогодні"

У Хмельницькій області Славутська міська лікарня взяла короткостроковий кредит виплати заробітної плати працівникам медустанови.

Про це повідомили у міськраді з посиланням на заяву директора лікарні Леоніда Радзівілюка.

Реклама

Кредит на зарплату

Як стало відомо, Славутська міська лікарня не отримала договору на фінансування у 2022 році з НСЗУ щодо пакетів медичних гарантій.

Оскільки 7 лютого – крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості вирішили взяти короткостроковий кредит у "Ощадбанку" та виплатити гроші працівникам лікарні.

Зазначимо, що суму кредиту у медзакладі не вказали.

Реклама

Україна не суперник! Скільки медсестрам платять у Польщі та Німеччині

Спокуса заробити більше, шанс реалізуватися краще та здобути міжнародний досвід спонукають українських лікарів, медсестер виїжджати на заробітки за кордон. А за заробітками і повна міграція.

"Сьогодні" дізналися, скільки ж медсестри заробляють у Німеччині та Польщі й порівняли з ситуацією в Україні. У цьому нам допомогла представниця Jooble Олена Кирильєвніна.

У коментарі виданню експерт зазначила, що працевлаштування в країни ЄС зазвичай є офіційним, а це водночас є гарантією соціального та медичного страхування, а також усіх передбачених законом виплат. Розглянемо за прикладом Німеччини.

Реклама