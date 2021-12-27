Під Львовом чоловік застрелив собаку та цілився у хазяйку (фото, відео)

Зловмисник був у стані алкогольного сп'яніння

На Львівщині чоловік застрелив тварину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Зашкові Львівської області чоловік двічі вистрілив у чужого собаку і цілився в хазяйку тварини. НП сталася під час прогулянки.

Про це повідомила Руслана Мазур на сторінці у Facebook.

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Деталі НП

Як пише Dailylviv, жінка вийшла з дочкою на прогулянку, а за ними йшов її чоловік із собакою. Пес вибіг на поле, і в цей момент сім'я почула постріл і скиглення тварини.

""Коли Галя почула постріл, то побігла в сторону собаки, тоді пролунав другий постріл. Після цього він прицілився у неї. А зупинився лише тоді, коли почув крики дочки і чоловіка Галини", – розповіла Мазур.

За словами Мазур, чоловік, який стріляв у пса, був у стані алкогольного сп'яніння, але він показав дозвіл на зброю.

На місце події викликали поліцію та швидку. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.

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НП у Львівській області. Фото: Руслана Мазур

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У Сумах чоловік зарізав собаку на очах у дітей

У Сумах в районі Тепличного місцевий житель на очах у людей убив домашнього собаку. Зловмисника вже затримали.

Правоохоронці з'ясували, що подія трапилася недалеко від дитячого майданчика, де були дорослі і діти. Чоловік порізав тварину, внаслідок чого пес помер.