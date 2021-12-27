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Под Львовом мужчина застрелил собаку и целился в хозяйку (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 15:47
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Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения
Во Львовской области мужчина застрелил животное. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львовской области мужчина застрелил животное. Фото: коллаж "Сегодня"

В Зашкове Львовской области мужчина дважды выстрелил в чужую собаку и целился в хозяйку животного. ЧП произошло во время прогулки.

Об этом сообщила Руслана Мазур на странице в Facebook.

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Детали ЧП

Как пишет Dailylviv, женщина вышла с дочерью на прогулку, а за ними шел ее муж с собакой. Пес выбежал на поле, и в этот момент семья услышала выстрел и скуление животного.

"Когда Галя услышала выстрел, побежала в сторону собаки, тогда раздался второй выстрел. После этого он прицелился в нее. А остановился только тогда, когда услышал крики дочери и мужа Галины", – рассказала Мазур.

По словам Мазур, стрелявший в пса мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, но он показал разрешение на оружие.

На место происшествия вызвали полицию и скорую. Теперь все обстоятельства будут выяснят правоохранители.

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ЧП во Львовской области. Фото: Руслана Мазур

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В Сумах мужчина зарезал собаку на глазах у детей

В Сумах в районе Тепличного местный житель на глазах у людей убил домашнюю собаку. Злоумышленника уже задержали.

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось недалеко от детской площадки, где были взрослые и дети. Мужчина порезал животное, в результате чего пес скончался.

В Сумском обществе защиты животных уточнили, что после ранения собака смогла пробежать еще 40 метров, после чего упала замертво.

Также в публикации уточнили, что мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным.

В полиции открыли уголовное производство. Виновнику грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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