Під Львовом закривавленого чоловіка годинами не пускали до лікарень (фото)

Постраждалий просив допомоги, пояснюючи, що поранений і що у нього сильна кровотеча, але двері йому не відчинили й сказали звертатися до поліції

На Львівщині лікарі не могли допомогти пораненому чоловікові. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Сокаль Львівської області напали на чоловіка та нанесли йому чотири колото-різані рани. Коли потерпілий звернувся до медиків, то допомоги він не отримав.

Про це повідомив друг потерпілого Євген Бандера на своїй сторінці у Facebook.

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Чоловік стікав кров'ю та прийшов під двері відділення швидкої медичної допомоги. Він просив допомоги, пояснював, що поранений, і що має сильну кровотечу, але двері йому не відчинили, і сказали йти та звертатися до поліції.

"Тоді весь закривавлений підійшов до дверей дитячої лікарні, і його туди теж не впустили. Зателефонував мені, за кілька хвилин я приїхав і побачив там поліцію та поранену напівпритомну людину", – написав Євген Бандера.

Чоловік зазначив, що співробітниця лікарні не пустила закривавленого чоловіка, бо боялася. Потім на місце прибула поліція:

"Поліцейський підійшов до дверей відділення, казав, щоб допомогли. Але натомість якась жінка тільки голосно верещала, що вона теж боїться", – розповів очевидець.

В результаті друг у супроводі поліцейських самостійно відвіз пораненого до іншої місцевої лікарні, де у приймальні йому повідомили, що вони не мають реанімації. Після цього потерпілого вивели в коридор, посадили на лавку, бо з нього сильно текла кров, і він забруднив підлогу.

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"Після криків та пояснень, що він уже довго в такому стані, поклали на кушетку, я затиснув йому рану на спині, з якої найбільше йшла кров. На щастя, швидко приїхала карета швидкої з Червонограда та забрали потерпілого з цього цирку до Червонограда. Дорогою до лікарні надали якісну медичну допомогу. Все ок, мій товариш вижив", – підсумував чоловік.

У чоловіка було багато поранень та крові. Фото: Facebook/Євген Бандера

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На Тернопільщині чоловік 27 години чекав допомоги у лікарні та помер

На Тернопільщині 76-річний чоловік повертався до себе додому від дочки і йому раптово стало зле. Небайдужі перехожі викликали швидку, проте допомагати брудній людині, за їхніми словами, медики відмовилися.

Після того як чоловіка доправили до Чортківської лікарні, там його прийняли за бомжа і не надавали допомоги 27 годин, стверджує його племінниця.