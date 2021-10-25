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У Рівному чоловік з COVID-19 помер прямо на порозі лікарні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 16:20
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Пацієнт перебував у вкрай важкому стані. Йому було 57 років
У Рівному чоловік помер від коронавірусу на порозі лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"
У Рівному чоловік помер від коронавірусу на порозі лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному 57-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус, помер прямо на порозі міської лікарні. Пацієнт перебував у вкрай важкому стані.

Про це повідомив заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич, передає "Рівне Медіа".

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Подробиці НП

Як розповів Ушкевич, чоловік перебував у вкрай важкому стані і потребував негайної госпіталізації. До цього він потрапив до обласного центру психічного здоров'я з діагнозом алкогольний делірій (психічний розлад).

Там у нього виявили коронавірус, двобічну полісегментарну пневмонію, дихальну недостатність і низьку сатурацію. Керівництво установи викликало швидку допомогу, щоб відвезти пацієнта в реанімаційне відділення центральної міської лікарні.

Пацієнта поклали в карету "швидкої", підключили до кисню і надавали всю необхідну допомогу.

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"Практично підвезли на поріг у приймальне відділення, коли у нього зупинилося серце, і він помер. Про подію повідомили поліції", – повідомив Ушкевич.

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

Нагадаємо, раніше в Харкові від коронавірусу померла 37-річна жінка. Її госпіталізували на сьомому місяці вагітності, коли у неї були вражені 90% легень.

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