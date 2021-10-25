У Рівному чоловік з COVID-19 помер прямо на порозі лікарні

У Рівному 57-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус, помер прямо на порозі міської лікарні. Пацієнт перебував у вкрай важкому стані.
Про це повідомив заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич, передає "Рівне Медіа".
Подробиці НП
Як розповів Ушкевич, чоловік перебував у вкрай важкому стані і потребував негайної госпіталізації. До цього він потрапив до обласного центру психічного здоров'я з діагнозом алкогольний делірій (психічний розлад).
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Там у нього виявили коронавірус, двобічну полісегментарну пневмонію, дихальну недостатність і низьку сатурацію. Керівництво установи викликало швидку допомогу, щоб відвезти пацієнта в реанімаційне відділення центральної міської лікарні.
Пацієнта поклали в карету "швидкої", підключили до кисню і надавали всю необхідну допомогу.
"Практично підвезли на поріг у приймальне відділення, коли у нього зупинилося серце, і він помер. Про подію повідомили поліції", – повідомив Ушкевич.
Коронавірус в Україні
За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.
Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).
Нагадаємо, раніше в Харкові від коронавірусу померла 37-річна жінка. Її госпіталізували на сьомому місяці вагітності, коли у неї були вражені 90% легень.