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Під Львовом натовп пасажирів забули на вокзалі. Їм запропонували їхати в кабіні з машиністом

25 червня 2021 16:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Провідник запевнив, що поїзд не зрушить з місця раніше, ніж через годину, але це виявилося неправдою

Поїзд зі Львова №749 вирушив до Києва, залишивши частину пасажирів на вокзалі. Спочатку їм оголосили годинну стоянку, але вагони рушили раніше, не дочекавшись усіх людей.

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Про це розповіла пасажирка Катерина Сметанюк у Twitter.

За її словами, перед прибуттям до Львова провідник оголосив стоянку "мінімум на годину" через запізнення причіпного вагона. Катерина кілька разів уточнила, чи все правильно, залишила валізу і з одною сумкою вийшла з поїзда.

Провідник запевнив, що якщо дівчина переживає, то може прийти на 15 хвилин раніше, але стоянка точно буде годину. А коли пасажирка повернулася, поїзда вже не було.

"Почала дзвонити в довідкову, вони сказали йти до чергового вокзалу. Там під дверима був вже натовп, це для розуміння на скільки раніше оголошеного часу поїхав поїзд", – написала дівчина.

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Чергова домовилася з Києвом, щоб там забрали їхні речі.

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"Записали наші номера вагону і місця І все. Ні номерів телефону, ні паспортних даних. Тобто приїзжає поїзд в Киів – і підходьте людоньки, розбирайте цейво", – зазначила вона.

Однак, за словами Сметанюк, в "Укрзалізниці" придумали, як довезти обурених людей до місця призначення. Пасажирам запропонували безкоштовно поїхати в кабіні машиніста іншого поїзда.

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В "Укрзалізниці" вже відреагували на цей інцидент – у компанії почали перевірку і запевнили, що всіх пасажирів якомога швидше довезуть до пункту призначення.

"Укрзалізниця" просить пасажирів, які відстали від рейсу (в тому або в інших випадках) звертатися завжди до чергового по вокзалу – і буде знайдено швидко рішення. Усіх пасажирів буде пересаджено в інших поїздів", - написали на сайті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у поїзді "Маріуполь – Львів" пішов дощ – у вагоні утворилися калюжі.

Також у Дніпропетровській області зійшов з рейок потяг "Інтерсіті", який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя.

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