Під Рівним виявили рожеві калюжі хімікатів: поліція відкрила кримінальне провадження (фото)

Правоохоронці виявили забруднення на ґрунті між паями

Експерти виявили забруднення на грунті між паями / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 24 липня, поліція Рівненської області, де виявили калюжі з рожевою водою, відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель.

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Про це повідомляє МВС України.

Інформацію про злив речовини невідомого походження у полі поблизу села Колоденка правоохоронці отримали ще 23 липня. Вони прибули на місце і виявили забруднення на ґрунті між паями, які обслуговує один з агрохолдингів. Площа забруднення становила 635,8 кв. м.

Фахівці екологічної та Держспоживслужби відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

За фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 КК України.

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Санкція статті передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Фото: МВС України

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