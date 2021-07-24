Русский
$ 27,19
32,03
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Під Рівним виявили рожеві калюжі хімікатів: поліція відкрила кримінальне провадження (фото)

24 липня 2021 15:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Правоохоронці виявили забруднення на ґрунті між паями

Експерти виявили забруднення на грунті між паями / Фото: колаж "Сьогодні"

Експерти виявили забруднення на грунті між паями / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 24 липня, поліція Рівненської області, де виявили калюжі з рожевою водою, відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель.

Реклама

Про це повідомляє МВС України.

Інформацію про злив речовини невідомого походження у полі поблизу села Колоденка правоохоронці отримали ще 23 липня. Вони прибули на місце і виявили забруднення на ґрунті між паями, які обслуговує один з агрохолдингів. Площа забруднення становила 635,8 кв. м.

Фахівці екологічної та Держспоживслужби відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

За фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 КК України.

Реклама

Санкція статті передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В тренді
Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Як їх покарали ЗСУ
Українські військові захищають нашу територію.

Фото: МВС України

Фото: МВС України

Раніше ми писали, як велика вода вдарила по Закарпаттю. Водою була зруйнована трансформаторна підстанція, 600 м електромереж; затоплено 192 будинки, з них 93 – житлові.

Нагадаємо, що в Тернопільській області в небі помітили незвичайне явище. У райцентрі Заліщики жителі стали свідками незвичайного для цієї пори року явища – веселки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодою
В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодоюУкраїна
Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)
Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)Захід
"Суїцидник на дорогу вискочив" – що говорять про ДТП рейсового автобуса в Рівненській області (оновлено)Захід
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)Захід
Всі були в легковику. Під Луцьком у ДТП загинули троє людей, ще дев'ять у лікарні
Всі були в легковику. Під Луцьком у ДТП загинули троє людей, ще дев'ять у лікарніЗахід
Аварія на хімзаводі під Рівним. У МВС назвали попередню причину вибуху
Аварія на хімзаводі під Рівним. У МВС назвали попередню причину вибухуУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти