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Під Рівним віруючі не поділили церкву – закінчилося матами, бійкою та поліцією

12 травня, 11:41

Віталій Семченко Віталій Семченко

Церкву правоохоронці опечатали і тепер чергують біля будівлі, щоб знову не відбулися конфлікти

У Рівненській області сталися зіткнення через церковне питання – бійка віруючих закінчилася двома кримінальними виробництвами і декількома десятками постраждалих.

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Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався в селі Заболоття: парафіяни Православної церкви України прийшли до місцевого храму на літургію. Однак прихильникам Української православної церкви це не сподобалося – в результаті розгорівся скандал. У постраждалих – численні травми та опіки від газових балончиків.

"Прийшли прихильники УПЦ, які завадили богослужінню. Ми повинні були закритися в церкві. Вони кричали, матюкалися", – розповів священик отець Віктор.

Представники Української православної церкви стверджують, що храм належить їм, а перехід віруючих до ПЦУ вони не визнають.

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"Ну, з цих 900 осіб, скажімо так, 59 осіб прийняли рішення про перехід", – зазначив священик отець Андрій.

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У Православній церкві запевняють: храм і територія навколо нього їх. Це підтвердив навіть Верховний суд.

Через бійку віруючих поліцейські відкрили два кримінальних провадження – хуліганство та самоуправство. Церкву правоохоронці опечатали і тепер чергують біля будівлі, щоб знову не відбулися конфлікти.

Як повідомлялося раніше, настоятель Києво-Печерської лаври Павло відсвяткував свій ювілей всупереч карантинуі епідеміологічним обмеженням.

Також ми писали, що в Києві дівчата-підлітки розпивали алкоголь, курили електронні сигарети і задували свічки в церкві Різдва Христового на Подолі. Все це вони, голосно сміючись і викрикуючи, знімали на відео.

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