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Под Ровно верующие не поделили церковь – закончилось матами, дракой и полицией

12 мая, 11:41

Виталий Семченко Виталий Семченко

Церковь правоохранители опечатали и теперь дежурят возле здания, чтобы снова не произошли конфликты

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области произошли столкновения из-за церковного вопроса – потасовка закончилась двумя уголовными производствами и несколькими десятками пострадавших.

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Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в селе Заболотье: прихожане Православной церкви Украины пришли в местный храм на литургию. Однако сторонникам Украинской православной церкви это не понравилось – в результате разгорелся скандал. У пострадавших – многочисленные травмы и ожоги от газовых баллончиков.

"Пришли сторонники УПЦ, которые помешали богослужению. Мы должны были закрыться в церкви. Они кричали, матерились", — рассказал священник отец Виктор.

Представители Украинской православной церкви утверждают, что храм принадлежит им, а переход верующих в ПЦУ они не признают.

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"Ну, из этих 900 человек, скажем так, 59 человек приняли решение о переходе", — отметил священник отец Андрей.

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В Православной церкви уверяют: храм и территория вокруг него их. Это подтвердил даже Верховный суд.

Из-за потасовки верующих полицейские открыли два уголовных производства – хулиганство и самоуправство. Церковь правоохранители опечатали и теперь дежурят возле здания, чтобы снова не произошли конфликты.

Как сообщалось ранее, настоятель Киево-Печерской лавры Павел отпраздновал свой юбилей вопреки карантину и эпидемиологическим ограничениям.

Также мы писали, что в Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Подоле. Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.

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