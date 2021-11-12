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Під Тернополем за загадкових обставин помер одномісячний малюк

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 листопада, 13:30
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Під час огляду на тілі дитини ознак насильства не виявили
Немовля померло за дивних обставин. Фото: колаж "Сьогодні"
Немовля померло за дивних обставин. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Козова Тернопільської області раптово померло немовля, якому був лише місяць. У дитини пішла кров із носа та її не вдалося врятувати.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Тернопільській області.

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Деталі трагедії

Як розповіли батьки малюка, увечері їхньому синові раптово стало погано, з носа почала йти кров. Вони одразу викликали "швидку".

На місце приїхали медики, але їм не вдалося врятувати немовля.

Під час огляду на тілі дитини ознак насильства не виявили. Сусіди батьків малюка повідомили, що родина цілком благополучна.

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Наразі триває розслідування. Остаточну причину смерті встановить експертиза.

Нагадаємо, раніше в Одеській області немовля закопали на цвинтарі, копи розслідують можливе вбивство.

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Також нагадаємо, у Запоріжжі через загоряння подушки 9-місячна дитина потрапила до лікарні.

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