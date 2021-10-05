Підняли навіть вертоліт. Неймовірна історія порятунку дитини у Львівській області

У дитини виявили судомний синдром

Дитині лише три місці / Колаж "Сьогодні"

Поліцейський вертоліт доставив тримісячне немовля з Кам'янки-Бузької до лікарні Львова. Це десята евакуація за допомогою авіації на Львівщині.

Про це повідомляє МВС України.

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Деталі евакуації

У немовляти судорожний синдром. Поліцейські разом з лікарями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги повітрям доставили дитину в Львівську дитячу лікарню. Там дитині проведуть діагностику і лікування.

Запуск аеромедичної евакуації в регіоні

Перший запуск був 1 квітня в 2021 році. Відновлено роботу – в жовтні. Тепер медики Львівщини знову можуть використовувати для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів.

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