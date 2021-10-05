Подняли даже вертолет. Невероятная история спасения ребенка во Львовской области

У ребенка обнаружили судорожный синдром

Ребенку всего три месяца / Коллаж "Сегодня"

Полицейский вертолет доставил трехмесячного младенца с Каменки-Бугской в больницу Львова. Это десятая эвакуация с помощью авиации на Львовщине.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Детали эвакуации

У младенца судорожный синдром. Полицейские вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи воздухом доставили ребенка в Львовскую детскую больницу. Там ребенку проведут диагностику и лечение.

Запуск аэромедицинской эвакуации в регионе

Первый запуск был 1 апреля в 2021 году. Возобновлена ​​работа – в октябре. Теперь медики Львовщины опять могут использовать для неотложной помощи аэромедицинскую эвакуацию пациентов.

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