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Покояться душі грішних і самогубців. Якими легендами кишить озеро Несамовите в Карпатах

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
12 серпня, 17:09
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Унікальне і таємниче озеро розташоване на високогір'ї Карпат на кордоні Закарпатської та Івано-Франківської областей
Своєю формою озеро схоже на Антарктиду. Фото: mukachevo.net
Своєю формою озеро схоже на Антарктиду. Фото: mukachevo.net

У Карпатах розташоване містичне озеро Несамовите, в якому покояться грішні душі. Це одне з найвищих високогірних озер в Українських Карпатах – розташоване на висоті 1750 м над рівнем моря в межах Карпатського національного парку, в льодовиковому карі (впадині) на східних схилах гори Туркул (масив Чорногора).

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Як повідомляє Mukachevo.net, згідно з народними повір'ями, Несамовите – місце, де робиться погода на Чорногорі. І якщо кинути в озеро камінь або скупатися в ньому, неодмінно піде дощ. Ці вірування опрацював, зокрема, Л. Захер-Мазох у новелі "Опришок", назвавши Несамовите чорним озером, морським оком.

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Душі самогубців потрапляють в озеро

За ще однією легендою душі всіх людей, які покінчили життя самогубством або забрали життя в когось, потрапляють у Несамовите. І якщо потривожити душі грішників, то з озера з’являється вершник на білому коні. А ось де кінь вдарить ногою – там від скель відламуються великі шматки льоду.

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Озеро приваблює туристів своїми таємницями. Фото: mukachevo.net
Озеро приваблює туристів своїми таємницями. Фото: mukachevo.net

Тоді вискакують з водяної безодні душі грішників, напаковують той лід у великі міхи і розлітаються темними хмарами від Чорногори на всі боки. Де розв'язують торби – там гатить з неба град. А ще кажуть, що коли хтось помирає гріховною смертю, то його душа каменем летить у озеро. І тоді теж всі його мешканці громом і градом з озера вітають в такий спосіб поповнення.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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