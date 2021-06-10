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Півмільйона гривень за "зняття порчі". Як покарали шахрайку на Волині

10 червня 2021 12:21

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зловмисниця довела потерпілу до відчаю, лякаючи "порчею" і смертю матері – подробиці справи

У Волинській області жінка залякувала студентку "порчею", яку нібито навели на членів її родини. Шахрайка запевнила потерпілу, що може допомогти уникнути трагічних наслідків, а саме запобігти смерті матері дівчини.

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Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Довівши таким чином потерпілу до стану розпачу, для здійснення ритуалу засуджена переконала дівчину зібрати вдома усі заощадження та ювелірні вироби і передати їй, оскільки саме на них лежить "порча", і тільки так можна врятувати маму.

Під час чергової зустрічі шахрайка заволоділа грошовими коштами у сумі 8 тисяч доларів, 8460 євро і золотими виробами вартістю 1172 долари. Загальний збиток, нанесений потерпілій, становить 549 тисяч гривень.

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Прокурори Офісу генерального прокурора у Верховному суді довели вину мешканки Волині в шахрайстві.

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Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області затримали шахрайок, які знімали "порчу" по фото.

Також нагадаємо, жителька Вінниці віддала понад п'ять мільйонів гривень за "зняття порчі".

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