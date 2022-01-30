Потрапили під потяг: чому сталася трагедія у Львівській області (відео)

42-річна жінка загинула на місці події. 52-річний чоловік помер у лікарні міста Пустомити

На Львівщині потяг смертельно травмував двох людей. Колаж "Сьогодні"

Двоє людей потрапили під поїзд "Ужгород – Лисичанськ" у Львівській області. Трагедія сталася у місті Пустомити. Жінка та чоловік уночі переходили колію, попри те, що поряд є пішохідний міст.

Місцеві кажуть, що це не перший випадок, коли люди нехтують правилами безпеки та перебігають колію прямо перед поїздом.

Деталі

О 21:00 поїзд виїхав з Ужгорода. До Лисичанська він йде півтора дня. Але, проїхавши лише 5 годин, під колеса поїзда потрапляють двоє – чоловік та жінка. 43-річна жінка загинула на місці, 52-річного чоловіка з численними травмами забрала швидка допомога, стан був критичним.

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"Важка травма голови, грудної клітки, множинні переломи кісток, проводилися реанімаційні заходи, на жаль, врятувати хворого не вдалося", – розповів анестезіолог Пустомитівської районної лікарні Олександр Абрамов.

У поліції кажуть – машиніст і сигналив, і гальмував, та зупинити поїзд не зміг.

"Вони сподівалися на швидкість переходу колії. Може, у них закралася думка, що це вантажний електропоїзд, він повільніше йде, а це був пасажирський, який на великій швидкості проходить усі свої ділянки", – сказав в.о. керівника Пустомитівського відділу поліції Михайло Доскоч.

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Залізнична колія тут проходить через все місто. Є перехід та міст, але люди часто нехтують безпекою.

"Просто вискакують з-під поїзда, чути, що їде поїзд, йде сигнал звідси, коли переїзд закривається, чути", – каже чергова на переїзді Катерина Молдаван.

Через трагедію потяг затримується на півтори години. За фактом загибелі двох людей у поліції відкрили кримінальне провадження з позначкою "нещасний випадок".

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Подібні історії

18 жовтня у місті Сміла Черкаської області учениця 9-го класу потрапила під поїзд. Дівчинка йшла до школи. Залізничну колію 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.

Попередньо у дитини діагностували:

відкриту черепно-мозкову травму,

перелом кісток черепа,

забій головного мозку,

переломи обох передпліч.

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