Популярний навіть за кордоном. Бабусі з пансіонату у Львові створили свій бренд одягу (відео)

Розібратися із замовленнями одягу допомагають волонтери, у бабусь уже сотні клієнтів

Бабусі в'яжуть шкарпетки, рукавиці та шапки

Власний бренд одягу Vbrani створили підопічні Львівського геріатричного пансіонату. Шестеро бабусь плетуть на замовлення шапки та шкарпетки, і їхні речі користуються великою популярністю, замовляють навіть з-за кордону.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Розібратися із замовленнями допомагають волонтери. Розповідають і які фасони зараз у моді, і кольори.

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А починалося все як майстер-класи, щоб розважити підопічних геріатричного пансіонату.

"Це, по-перше, задоволення. У мене немає часу, я чимось зайнята, я щось роблю. У мене є задоволення від того, що зробила і комусь приємна річ. Хтось там добрим словом мене згадає, здоров'я побажає. А крім того – це непоганий підробіток. 60% коштів із продажу речей віддають в'язальницям, решта – купують нитки", – сказала підопічна Львівського геріатричного пансіонату Богдана Дзюпін.

Підопічна Львівського геріатричного пансіонату Тамара Дронська сказала, що додаткові гроші вона використовує, щоб котиків нагодувати.

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"У нас тут дуже багато підопічних. І ще три собачки з'явилося. І ми їх підгодовуємо", – сказала Тамара Дронська.

Заробіток від в'язання

А керівник організації "Старість на радість" Оксана Бриндзак сказала, що бабусі, враховуючи весь обсяг замовлень, одержують за місяць від двох до чотирьох тисяч гривень як дохід, коли активно в'яжуть. Шапки та шкарпетки від бабусь продають у соцмережах. За кілька місяців уже сотні клієнтів. Нещодавно отримали замовлення із США.

"Цей чоловік родом із Львівської області, і він хоче замовити одну пару шкарпеток у нас, щоби підтримати нас і отримати щось рідне, добре з рідних країв", – сказала комунікаційна менеджер соціального підприємства Марія Орінчак.

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