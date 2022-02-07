Популярен даже за границей. Бабушки из пансионата во Львове создали свой бренд одежды (видео)

Разобраться с заказами одежды помогают волонтеры, у бабушек уже сотни клиентов

Бабушки вяжут носки, варежки и шапки

Собственный бренд одежды Vbrani создали подопечные Львовского гериатрического пансионата. Шестеро бабушек плетут на заказ шапки и носки, и их вещи пользуются большой популярностью, заказывают даже из-за рубежа.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

Реклама

Разобраться с заказами помогают волонтеры. Рассказывают и какие фасоны сейчас в моде, и цвета.

Бизнес на пенсии

А начиналось все как мастер-классы, чтобы развлечь подопечных гериатрического пансионата.

"Это, во-первых, удовольствие. У меня нет времени, я чем-то занята, я что-то делаю. У меня есть удовольствие от того, что сделала и кому-то приятная вещь. Кто-то там добрым словом меня вспомнит, здоровье пожелает. А кроме того – это неплохой подработок. 60% средств по продаже вещей отдают вязальщицам, остальные – покупают нити", – сказала подопечная Львовского гериатрического пансионата Богдана Дзюпин.

Подопечная Львовского гериатрического пансионата Тамара Дронская сказала, что дополнительные деньги она использует, чтобы котиков покормить.

Реклама

"У нас здесь очень много подопечных. И еще три собачки появилось. И мы их подкармливаем", – сказала Тамара Дронская.

Заработок от вязания

А руководитель организации "Старость на радость" Оксана Бриндзак сказала, что бабушки, учитывая весь объем заказов, получают в месяц от двух-до четырех тысяч гривен как доход, когда активно вяжут. Шапки и носки от бабушек продают в соцсетях. Через несколько месяцев уже сотни клиентов. Недавно получили заказы из США.

"Этот мужчина родом из Львовской области, и он хочет заказать одну пару носков у нас, чтобы поддержать нас и получить что-то родное, хорошо из родных краев", – сказала коммуникационная менеджер социального предприятия Мария Оринчак.

Ранее мы писали: