Посольство США розмістять у Івано-Франківську? Мер запросив дипломатів до міста

Після того, як ЗМІ написали про можливий переїзд посольства США на захід України, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті готові розмістити посольство.
Про це повідомляє "Політика Країни".
"Готуємо лист до посольства США, який розглядає можливість переїхати до Західної України. Івано-Франківськ готовий допомогти та прийняти посольство США", – заявив Марцінків.
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Мер Івано-Франківська додав, що у місті для посольства можуть виділити частину локомотиворемонтного заводу. Цю територію убезпечать і обладнають за всіма правилами.
Що відомо про переїзд посольства?
Портал BuzzFeed написав, що посольство США у Києві розглядає можливість переїзду на захід України на тлі побоювань у зв’язку з можливим повномасштабним наступом Росії. Рішення ще не ухвалили, але активно обговорюють.
Також уточнюється, що у Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки у відповідь на запит вказали, що "наразі повідомити нічого".