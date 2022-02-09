Посольство США разместят в Ивано-Франковске? Мэр пригласил дипломатов в город

Мэр Ивано-Франковска отреагировал на слухи о том, что США хотят переместить посольство из Киева в более западных регионах – что он сказал

Марцинкив пригласил послов США в Ивано-Франковск / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как СМИ написали о возможном переезде посольства США на запад Украины, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе готовы разместить посольство.

Об этом сообщает "Политика Страны".

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"Готовим письмо в посольство США, рассматривающее возможность переехать в Западную Украину. Ивано-Франковск готов помочь и принять посольство США", - заявил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска добавил, что в городе для посольства могут выделить часть локомотиворемонтного завода. Эту территорию оградят и оборудуют по всем правилам.

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Что известно о переезде посольства?

Портал BuzzFeed написал, что посольство США в Киеве рассматривает возможность переезда на запад Украины на фоне опасений в связи с возможным полномасштабным наступлением России. Решение еще не приняли, но активно обсуждают.

Также уточняется, что в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки в ответ на запрос указали, что "на данный момент сообщить нечего".