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Позувала в одному купальнику. У Рівному дівчина роздяглася в тролейбусі – відео

24 червня 2021 16:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Пасажирку вигнала з салону кондуктор – однак не через голе дефіле, а за відсутність маски

У Рівному дівчина зняла сукню прямо в тролейбусі, залишившись в самому купальнику. Кондуктор випровадила пасажирку – дівчина була без маски в транспорті.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Україна зараз".

Зазначається, що роздягалася у громадському транспорті місцева блогерка. Подруга, яка знімала відео, попросила її продефілювати в салоні.

"Катя, а слабо в траліку роздягнутися?" - запитала дівчина.

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Після цього пасажирка зняла сукню і почала позувати в купальнику перед іншими людьми. Практично відразу після цього до неї підійшла кондуктор і сказала одягнути маску. Дівчина не погодилася, тому її висадили з тролейбуса.

Раніше ми повідомляли, що в харківському метро сталася бійка через пасажира без маски.

Також нагадаємо, що такий інцидент стався в Одесі. Чоловіки побилися у продуктовому магазині через маску .

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