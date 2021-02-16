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Прийняли до лав поліції: у Чернівцях копи здійснили мрію смертельно хворого на рак хлопчика (відео)

16 лютого, 15:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Хлопчику зробили сюрприз і подарували форму

У Чернівцях здійснили мрію 10-річного хлопчика Олександра, в якого діагностували термінальну стадію раку. Його урочисто прийняли до лав поліції.

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Як розповіли в пресслужбі ГУ НП, у хлопчика медулобластома – злоякісна пухлина мозку з метастазами. Нині він разом з мамою та старшою сестричкою перебуває в реабілітаційному центрі "Місто добра", де ним опікуються волонтери. Саме вони й розповіли в соцмережах про бажання маленького Сашка.

"Колеги з усіх куточків України долучилися до втілення його заповітної мрії – стати правоохоронцем. Пишаємося, що саме поліцейським Чернівецької області випала честь познайомитися з цим світлим янголятком, підтримати його і почесно прийняти до своїх лав", – йдеться в повідомленні.

Більше ніж сотня співробітників з різних підрозділів буковинської поліції спільно з колегами з Прикарпаття приїхали до Сашка і здійснили його мрію.

"Це той випадок, коли слова зайві. Щаслива усмішка дитини й сяючі оченята – красномовніші за тисячу слів", – додали в поліції.

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Прийняли до лав поліції: у Чернівцях копи здійснили мрію смертельно хворого на рак хлопчика (відео)
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Правоохоронці бажають хлопчикові одужання. Йому зробили сюрприз і подарували форму. Дивіться, як це було:

Раніше ми повідомляли, що в ВООЗ розповіли, як пандемія COVID-19 погіршила ситуацію з лікуванням раку.

Також нагадаємо, медик розповів, як онкохворі переносять COVID-19.

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