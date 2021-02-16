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Приняли в ряды полиции: в Черновцах копы осуществили мечту смертельно больного раком мальчика (видео)

16 февраля, 15:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мальчику сделали сюрприз и подарили форму

В Черновцах осуществили мечту 10-летнего мальчика Александра, у которого диагностировали терминальную стадию рака. Его торжественно приняли в ряды полиции.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, у мальчика медуллобластом – злокачественная опухоль мозга с метастазами. Сейчас он вместе с мамой и старшей сестрой находится в реабилитационном центре "Город добра", где о нем заботятся волонтеры. Именно они и рассказали в соцсетях о желании маленького Саши.

"Коллеги из всех уголков Украины присоединились к воплощению его заветной мечты – стать правоохранителем. Гордимся, что именно полицейским Черновицкой области выпала честь познакомиться с этим светлым ангелочком, поддержать его и почетно принять в свои ряды", – говорится в сообщении.

Более сотни сотрудников из разных подразделений буковинской полиции совместно с коллегами из Прикарпатья приехали к Саше и осуществили его мечту.

"Это тот случай, когда слова излишни. Счастливая улыбка ребенка и сияющие глаза – красноречивее тысячи слов", – добавили в полиции.

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Приняли в ряды полиции: в Черновцах копы осуществили мечту смертельно больного раком мальчика (видео)
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Правоохранители желают мальчику выздоровления. Ему сделали сюрприз и подарили форму. Смотрите, как это было:

Видео: ГУНП

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ рассказали, как пандемия COVID-19 ухудшила ситуацию с лечением рака.

Также напомним, медик рассказал, как онкобольные переносят COVID-19.

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рак Черновцы полиция мальчик мечта онкология
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