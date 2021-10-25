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Прикидалися соцпрацівниками. В Івано-Франківську двоє аферисток виманювали гроші у пенсіонерок

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 22:45
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З червня шахрайки викрали майже півмільйона гривень
Дві жінки виманювали гроші у пенсіонерок

В Івано-Франківську двоє аферисток пропонували літнім людям обміняти гроші, які нібито вийшли з обігу, на нові купюри.

Сайт "Сьогодні" розповідає, скільки людей стали жертвами шахрайок.

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Про одну з таких ситуацій розповіла мешканка Івано-Франківська Валентина Литвинець.

85-річна пенсіонерка живе сама вже більше 20 років. Вона розповіла, що їй несподівано подзвонили в двері. Потім в квартиру зайшли дві жінки.

"Сказали, що з водоканалу. Попросили перевірити лічильник. А потім почали розпитувати про інше. Питали: "Ви – дитя війни? Ви гроші якісь маєте? Ось якраз мінятимуть гроші для дітей війни насамперед, то вам оформимо, щоб ви не стояли в банках ", – розповіла пенсіонерка.

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Жінка віддала незнайомкам всі свої заощадження. А це – 70 000 гривень.

"Вони поміняли на кухні, дуже швидко, поки я прийшла з іншого балкону, як вже нічого не було", – розповіла Валентина.

Заклеєний конверт шахрайки залишили на столі і пішли. Коли Валентина Пилипівна розкрила його побачила тільки сувенірні купюри. Валентина зателефонувала в поліцію, де їй сказали, що подібні ситуації вже траплялися.

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Начальник управління карного розшуку головного управління Нацполіціі в Івано-Франківській області Роман Чекмарьов розповів, що дві жінки заходили до потерпілих в квартири, представлялися соціальними працівниками та переконували їх, що в зв'язку з виходом купюри, номіналом 1000 гривень, купюри 200 і 500 гривень будуть недійсні і їх треба міняти.

Поки одна перераховувала гроші, інша відволікала потенційну жертву.

Ще одна пенсіонерка Марія Лук'яненко розповіла, що віддала аферистці всі кошти, які їй надіслала племінниця з-за кордону на операцію. А це – понад 20 000 гривень.

З червня шахрайки обдурили понад десяток пенсіонерів. У людей викрали майже півмільйона гривень.

"Мали підробне посвідчення працівників соціальної служби, мали записи, вели журнал відвідування помешкань. На відео з камер спостереження видно, як вони заходять до квартири і виходять. Дві жінки. Одній – 40, іншій – трохи більше 20-ти. Не місцеві. Сюди приїжджали "на гастролі" і заплутували роботу слідчих, як могли", – сказав Роман Чекмарьов.

Шахрайок схопили. Зараз вони в СІЗО. Що-небудь говорити слідчим відмовляються. Злодійкам загрожує до 8 років за гратами.

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