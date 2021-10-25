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Притворялись соцработниками. В Ивано-Франковске двое аферисток выманивали деньги у пенсионерок

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
25 октября, 22:45
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С июня мошенницы похитили почти полмиллиона гривень
Две женщины выманивали деньги у пенсионерок

В Ивано-Франковске двое аферисток предлагали пожилым людям обменять деньги, которые якобы вышли из обращения, на новые купюры.

Сайт "Сегодня" рассказывает, сколько людей стали жертвами мошенниц и чем опасна такая преступная схема.

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Об одной из таких ситуаций рассказала жительница Ивано-Франковска Валентина Литвинец.

85-летняя пенсионерка живет сама уже более 20 лет. Она рассказала, что ей неожиданно позвонили в дверь. Затем в квартиру зашли две женщины.

"Сказали, что с водоканала. Попросили проверить счетчик. А потом начали расспрашивать о другом. Спрашивали: "вы – дитя войны? Вы деньги какие-то есть? Вот как раз будут менять деньги для детей войны в первую очередь, то вам оформим, чтобы вы не стояли в банках", – рассказала пенсионерка.

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Женщина отдала незнакомкам все свои сбережения. А это – 70 000 гривен.

"Они поменяли на кухне, очень быстро, пока я пришла с другого балкона, как уже ничего не было", – рассказала Валентина.

Заклеенный конверт мошенницы оставили на столе и ушли. Когда Валентина Филипповна раскрыла его увидела только сувенирные купюры. Валентина позвонила в полицию, где ей сказали, что подобные ситуации уже случались.

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Начальник управления уголовного розыска главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Роман Чекмарев рассказал, что две женщины заходили к потерпевшим в квартиры, представлялись социальными работниками и убеждали их, что в связи с выходом купюры, номиналом 1000 гривень, купюры 200 и 500 гривень будут недействительны и их надо менять.

Пока одна пересчитывала деньги, другая отвлекала потенциальную жертву.

Еще одна пенсионерка Мария Лукьяненко рассказала, что отдала аферистке все средства, которые ей прислала племянница из-за рубежа на операцию. А это – более 20 000 гривень.

С июня мошенницы обманули более чем десяток пенсионеров. У людей похитили почти полмиллиона гривень.

"Имели поддельное удостоверение работников социальной службы, имели записи, вели журнал посещения помещений. На видео с камер наблюдения видно, как они заходят в квартиру и выходят. Две женщины. Одной – 40, второй – чуть больше 20-ти. Не местные. Сюда приезжали "на гастроли" и запутывали работу следователей, как могли", – сказал Роман Чекмарев.

Мошенниц схватили. Сейчас они в СИЗО. Что-либо говорить следователям отказываются. Воровкам грозит до 8 лет за решеткой.

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