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"Просила їх не шуміти": подробиці інциденту в дитсадку, де виховували дітей скотчем

19 лютого, 07:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вихователька заперечує батьківські закиди

У луцькому дитячому садку вихователька заклеювала рота малюкам канцелярським скотчем.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Денис Філюк дізнався, що про це говорить сама вихователька.

Як розповіла мама чотирирічного Данила, про те, що синові заклеювали рот скотчем, дізналася випадково, від батьків іншого хлопчика.

"Він мені все показав, розказав, що так навколо голови все це клеїли. Що він плакав, що його поставили в куток і що дітки сміялися з нього", – розповідає мати.

Зі слів дітей, знущалися з нього вихователька і няня. Та сама вихователька заперечує батьківські закиди. Мовляв, дітей лише сварила і руками не чіпала.

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"Взяла в руки скотч і прошу, не шуміть, не кричіть. Один раз, другий раз сказала. Вони ж не чують нічого, діти то є діти, я їх люблю так само, як свою професію. Але якщо треба піти – значить, я піду", – каже жінка.

Вихователька подала заяву на звільнення. Директорка дитсадка її підписала, хоч і не вірить, що колишня підлегла могла бути такою жорстокою. Мовляв, працювала 30 років та мала бездоганну репутацію.

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"Вони звільнені, але ми відстежуємо цю ситуацію і відстежуватимемо надалі. Щоб таке і в думках не ставалося, а не тільки мало такий неприємний резонанс для нас", – каже директор дитсадка.

Виховательку, яку батьки звинуватили у заклеюванні скотчем рота дітям, спочатку хотіли перевести до іншого дошкільного закладу. Та через розголос чиновники відмовилися від цього маневру.

До поліції батьки звертатися не планували. Та правоохоронці самі розпочали перевірку.

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Відомості зареєструвала прокуратура. Йдеться про неналежне виконання обов'язків, якщо це завдало шкоду дитині. Наразі поліція розслідує цей інцидент.

А поки батьки хочуть встановити відеокамери у групах дитсадка.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, на Миколаївщині суд виніс вирок жінці, яка працювала вихователькою дитячого садка у Первомайську і заклеювала дітям роти скотчем.

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діти дитячий садок Луцьк
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