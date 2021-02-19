"Просила их не шуметь": подробности инцидента в детском саду, где воспитывали детей скотчем

В луцком детском саду воспитательница заклеивала рот малышам канцелярским скотчем.

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Корреспондент новостей "Сегодня" Денис Филюк узнал, что об этом говорит сама воспитательница.

Как рассказала мама четырехлетнего Даниила, о том, что сыну заклеивали рот скотчем, узнала случайно, от родителей другого мальчика.

"Он мне все показал, рассказал, что так вокруг головы все это клеили. Что он плакал, что его поставили в угол и дети смеялись над ним", – рассказывает мать.

По словам детей, издевались над ним воспитательница и няня. И сама воспитательница отрицает родительские упреки. Мол, детей только ругала и руками не трогала.

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"Взяла в руки скотч и просила, не шумите, не кричите. Один раз, второй раз сказала. Они не слышат ничего, дети то есть дети, я их люблю так же, как свою профессию. Но если необходимо уйти – значит, я пойду", – говорит женщина.

Воспитательница подала заявление на увольнение. Директор детсада его подписала, хотя и не верит, что бывшая подчиненная могла быть такой жестокой. Ведь работала 30 лет и имела безупречную репутацию.

"Они уволены, но мы отслеживаем эту ситуацию и будем отслеживать в дальнейшем. Чтобы такого и в мыслях не было, а не только имело такой неприятный резонанс для нас", – говорит директор детсада.

Воспитательницу, которую родители обвинили в заклеивании скотчем рот детям, сначала хотели перевести в другое дошкольное учреждение. И из-за огласки чиновники отказались от этого маневра.

В полицию родители обращаться не планировали. Но правоохранители сами начали проверку.

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Сведения зарегистрировала прокуратура. Речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей, если это нанесло вред ребенку. Сейчас полиция расследует данный инцидент.

А пока родители хотят установить видеокамеры в группах детского сада.

Видео: Сегодня

Напомним, в Николаевской области суд вынес приговор женщине, которая работала воспитательницей детского сада в Первомайске и заклеивала детям рты скотчем.

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