Простежив аж до будинку: на Закарпатті дрон "зловив" паліїв сухостою (фото)

На Закарпатті за допомогою дрона зловили паліїв сухої трави. Прилад зафіксував порушників, коли патрулював у Свалявському районі.

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Про це повідомили в групі "Еко Свалявщина" у Facebook.

Зазначається, що активісти почали боротьбу з людьми, які підпалюють суху траву. Для цього протягом березня і квітня вони будуть стежити за територією району з висоти.

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Так, вони помітили дим у районі Бистрого.

"Підлетівши ближче ми побачили на полі трьох чоловіків із маленькою дитиною. Помітивши нас один з чоловіків почав тікати на скутері, але ми без зайвих зусиль прослідкували за ним до його ймовірного будинку", – йдеться у повідомленні.

Усі дані передали в Національну поліцію Закарпатської області.

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Активісти пишуть, що є фото цих людей і з близької відстані, але поліція просила їх поки не публікувати.

Нагадаємо, раніше Рада посилила штрафи за підпал лісів і сухостою.

Також повідомлялося про масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуженняминулого року. Займання почалося у тому числі через паліїв. За кілька днів вогонь впритул підійшов до Прип'яті і ЧАЕС, а також до могильнику радіоактивних відходів. Загублено дуже багато пам'ятних місць. Згоріли старі кладовища, ліси, болота і 12 колишніх сіл, включаючи Лелів, Копачі та Поліське.

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