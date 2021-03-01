Робот Da Vinci вперше прооперував дитину в Україні

У Львові в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні провели унікальну операцію кишечника 13-річній дівчинці з допомогою робота Da Vinci.

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Про це повідомили на сторінці лікарні в Facebook.

13-річна пацієнтка народилася з патологією кишечника. Недолік тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання лише погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність.

"Уже зараз можна стверджувати: операція минула успішно. Ранній післяопераційний період є задовільний. Дівчинку більше не турбують болі в животі, вона встає з ліжка і уже навіть ходить коридором. І хоча попереду у нашої пацієнтки ще тривала реабілітація, вона має хорошу перспективу назавжди забути про свою проблему", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в грудні 2020 року робот-хірург Da Vinci прооперував першого пацієнта у Львові.

Також нагадаємо, в Україні робот Да Вінчі провів унікальну операцію з видалення ракової пухлини.

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