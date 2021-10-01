С рук не сойдет! В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов

Согласно статье 358 УК минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн

Подделка COVID-сертификата: первые судебные штрафы. Коллаж: "Сегодня"

Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали на 850 гривен за попытку пересечь границу с Польшей по подделанным документам.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Первый случай касается Анатолия Иванцюка. Мужчина нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, после чего скачал его и внес свои данные и данные своего сына, а также подделал подпись врача. Затем он попытался пересечь границу с Польшей. Работники погранслужбы сканировали документ и поняли, что он фальшивый.

Судья Руслан Зелиско 28 сентября признал Анатолия Иванцюка виновным в подделке документов и назначил ему наказание в виде 850 грн штрафа.

Во втором случае участвовала работница АЗС "БРСМ" в Хмельницком. Алена Михалюк тоже скачала из интернета сертификат о вакцинации Pfizer с реквизитами клиники "Мирамед", внесла свои данные и подделала подпись врача. Ее задержали при пересечении границы с Польшей, суд также оштрафовал ее на 850 гривен.

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Отметим, что согласно статье 358 УК минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки — только 850 грн.

В случае с Анатолием Иванцюком и Аленой Михалюк суд решил ограничиться лишь штрафом в 850 грн, хотя оба нарушителя самостоятельно изготовили подделки.

Врачам грозит тюремный срок и запрет на профессию

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.

"Сейчас наказание будет идти по статье, которая касается подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, – за внесение ложных данных. Для врача это – от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", – рассказал Кузин.

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По его словам, сейчас в Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты по вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", – добавил главный санитарный врач.

Подделку COVID-сертификатов выведут в отдельную статью УК

Правительство планирует вывести подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в УК, который передадим в Верховную Раду, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава украинского Минздрава также обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.