Школярі та студенти Львівської області повертаються за парти: дата

У Львівській області з 22 листопада для школярів 5-11 класів та студентів відновиться очне навчання. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС.
Про це повідомляє Львівська ОДА.
Що потрібно навчальним закладам для відновлення очного навчання:
- документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами;
- негативний результат ПЛР або довідка про одужання від коронавірусу.
Статистика коронавірусу в Україні
За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих на COVID-19. З них дітей – 1168, медпрацівників – 327.
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Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2264 особи;
- летальних наслідків – 838;
- видужало – 21 914 людина.