Сирена не спрацювала: окупанти обстріляли аеропорт Івано-Франківська

Наразі деталі обстрілу ще встановлюються. Проте вже відомо, що жертв немає

Вибухи були чутні вранці / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 13 березня, в Івано-Франківськуросійські військові завдали ударів ракетами по аеропорту. Внаслідок обстрілів жертв немає.

Про це повідомляє мер міста Руслан Марцінків.

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"Наразі деталі ще встановлюються. Я нагадую, що мета ворога – посіяти паніку та страх. Ворог може і завдаватиме ударів у тилу України", – стверджує мер міста.

Система тривоги в Івано-Франківську знову не спрацювала під час обстрілу. Про це Руслан Марцінків розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Майже дві з половиною години була тривога, а потім дали відбій. Проте вже через 10 хвилин почали падати ракети. Залишаються питання щодо оповіщення" , – додав Руслан Марцінків.

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Зараз у місті перебуває близько 25 тисяч біженців.

Вибухи в Івано-Франківську

Вибухи у місті були чутні та вранці 11 березня. Система тривоги також не спрацювала. Проте причину цього обіцяли з'ясувати. Також мешканців міста попросили не розповсюджувати фото та відео вибухів.

"Ворог завдав удару по Франківську. Будь ласка, не поширюйте фото та відео вибухів! Розбираємось, чому не спрацювала система тривоги" , – зазначив Марцінків.