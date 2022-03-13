Сирена не сработала: оккупанты обстреляли аэропорт Ивано-Франковска

В настоящее время детали обстрела еще устанавливаются. Однако уже известно, что жертв нет

Взрывы были слышны утром / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 марта, в Ивано-Франковске российские военные нанесли удары ракетами по аэропорту. В результате обстрелов жертв нет.

Об этом сообщает мэр города Руслан Марцинкив.

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"В настоящее время детали еще устанавливаются. Я напоминаю, что цель врага – посеять панику и страх. Враг может и будет наносить удары в тылу Украины", – утверждает мэр города.

Система тревоги в Ивано-Франковске снова не сработала во время обстрелов. Об этом Руслан Марцинкив рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Почти два с половиной часа была тревога, а потом дали отбой. Однако уже через 10 минут начали падать ракеты. Остаются вопросы по оповещению", – добавил Руслан Марцинкив.

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Сейчас в городе находится около 25 тысяч беженцев.

Взрывы в Ивано-Франковске

Взрывы в городе были слышны и утром 11 марта. Система тревоги также не сработала. Однако причину этого обещали выяснить. Также жителей города попросили не распространять фото и видео взрывов.

"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", – отметил Марцинкив.