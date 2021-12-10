Смертельна ДТП із маршруткою під Тернополем: з'явилися нові подробиці трагедії

Поліція не встановила, хто саме виїхав на зустріч

Водій Павло Ящук помер у лікарні від отриманих травм. Колаж "Сьогодні"

На Тернопіллі Mersedes Benz Sprinter зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat. Трагедія забрала життя водія маршрутки та пасажирки, ще кілька людина отримали травми.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Деталі ДТП

ДТП сталося близько 17:00 у середу, 8 грудня, неподалік села Лозова під Тернополем. Мікроавтобус Mersedes Benz Sprinter віз пасажирів до Кременця і встиг лише виїхати за межі обласного центру, як зіткнувся з Volkswagen Passat.

Шофер мікроавтобуса та пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, померли у лікарні, лікарям не вдалося їх врятувати. У поліції Тернопільської області поки що не встановили, який саме транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу.

"У маршрутці двоє загинули, решта пасажирів сильно постраждала. Їх придавило кріслами, одному чоловікові навіть відірвало ногу. Також сильні травми у пасажирів легкового автомобіля, а водій перебуває у шоковому стані", – повідомив OBOZREVATEL речник обласної поліції Сергій Крета.

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За його словами, поки що всі дають суперечливі свідчення. Одні кажуть, що автобус виїхав на зустрічну смугу, інші стверджують, що все було навпаки та правила порушило легкове авто.

"Удар був сильний, автобус розвернуло, а легковик викинуло з дороги. Тому зараз призначено експертизу. Також ми шукаємо записи з відеореєстраторів автомобілів, що проїжджали повз", – додав Крета.

Що відомо про ДТП

Водій Павло Ящук помер у лікарні від травм. Чоловік мешкав у Кременці, йому було 58 років. Багато пасажирів, які їздили цим маршрутом, згадують Павла як обережного та дуже ввічливого водія.

Ольга Бочковська теж померла вже у медичній установі, їй було 52 роки. Жінка сиділа на передньому сидінні маршрутки, тому сильний удар при зіткненні був і по ній. За словами знайомих Ольги, того дня вона поверталася з лікарні – відвідувала свого сина. Також у жінки залишилася доросла донька, яка працює бухгалтером. Після трагедії вона написала в соцмережі: "Мамо, як же без тебе..."

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох людина), за що загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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