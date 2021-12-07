Фуру занесло: очевидець смертельної ДТП під Черніговом розкрив нові деталі

Водій фури живий, а водій маршрутного автобуса – загинув

Резонансна ДТП під Черніговом. Фото: колаж "Сьогодні"

Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Нові деталі

Іван Артамошин прибув на місце буквально за кілька хвилин після ДТП, і викликав поліцію та швидку.

"Водій фури мені повідомив, що пам'ятає тільки те, що перед ним, коли він їхав цією дорогою, почали зупинятися легкові автомобілі та його фуру занесло. Далі був удар – більше нічого не пам'ятає", – каже Артамошин.

Варто зазначити, що водій фури живий, а водій маршрутного автобуса – загинув.

В аварії зіткнулися вантажівка та автобус із людьми. / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Що відомо про ДТП під Черніговом

Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни в Чернігів через Сосницю.

Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.

Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталася ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.

У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водій вантажівки вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він в реанімації.

На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.

Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус в Сосниці, але зрештою передумала, уточнили сайту "Сьогодні" в ОТГ.

За останніми даними – 13 людей загигнули ще 7 в лікарні Чернігова №2.

Раніше ми писали: