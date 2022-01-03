Воював за Донецький аеропорт: на Волині помер "кіборг"

У селі Береськ Волинської області помер захисник України Анатолій Левуш. Чоловік брав участь у боях за Донецький аеропорт восени 2014 року.
Про це повідомляє волонтерка Світлана Войтович.
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"Пішов із життя за невідомих обставин... Левуш Анатолій. Повну інформацію надам пізніш, як буде все відомо", – написала волонтерка.
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Як пише місцевий сайт "Район. Рожище", стало відомо, що вночі проти 3 січня чоловікові стало зле і він помер.
Тіло передали на судово-медичну експертизу, яка з'ясує причини смерті захисника.
В Україні вшанують пам'ять "кіборгів"
16 січня в Україні вшановуватимуть пам'ять бійців, які обороняли Донецький аеропорт. Їх назвали "кіборги", бо не розуміли, як звичайні люди можуть витримати такі масовані обстріли та атаки.
242 дні безперервних боїв. 100 бійців загинули, ще четверо досі вважаються зниклими безвісти.
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- Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні – 21 січня 2015-го стало останнім днем, коли його територію утримували українські військові.
"Кіборг" Терещенко про початок боїв за Донецький аеропорт: відчувалося натхнення, адже нарешті наш спецназ почав діяти.