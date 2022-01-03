Воював за Донецький аеропорт: на Волині помер "кіборг"

Пішов із життя за невідомих обставин

16 січня в Україні вшановуватимуть пам'ять бійців / Колаж "Сьогодні"

У селі Береськ Волинської області помер захисник України Анатолій Левуш. Чоловік брав участь у боях за Донецький аеропорт восени 2014 року.

Про це повідомляє волонтерка Світлана Войтович.

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"Пішов із життя за невідомих обставин... Левуш Анатолій. Повну інформацію надам пізніш, як буде все відомо", – написала волонтерка.

Як пише місцевий сайт "Район. Рожище", стало відомо, що вночі проти 3 січня чоловікові стало зле і він помер.

Тіло передали на судово-медичну експертизу, яка з'ясує причини смерті захисника.

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В Україні вшанують пам'ять "кіборгів"

16 січня в Україні вшановуватимуть пам'ять бійців, які обороняли Донецький аеропорт. Їх назвали "кіборги", бо не розуміли, як звичайні люди можуть витримати такі масовані обстріли та атаки.

242 дні безперервних боїв. 100 бійців загинули, ще четверо досі вважаються зниклими безвісти.

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