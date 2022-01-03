Сражался за Донецкий аэропорт: на Волыни умер "киборг"

В селе Береск Волынской области умер защитник Украины Анатолий Левуш. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт осенью 2014 года.
Об этом сообщает волонтер Светлана Войтович.
Детали
"Ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах... Левуш Анатолий. Полную информацию дам позже, как будет все известно", – написала волонтер.
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Как пишет местный сайт "Район. Рожище", стало известно, что в ночь на 3 января мужчине стало плохо и он скончался.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит причины смерти защитника.
В Украине почтят память "киборгов"
16 января в Украине почтят память бойцов, которые обороняли Донецкий аэропорт. Их назвали "киборгами", потому что не понимали, как обычные люди могут выдержать такие массированные обстрелы и атаки.
242 дня непрерывных боев. 100 бойцов погибли, еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.
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- Оборона Донецкого аэропорта продлилась 242 дня – 21 января 2015-го стало последним днем, когда его территорию удерживали украинские военные.
"Киборг" Терещенко о начале боев за Донецкий аэропорт: Ощущалось воодушевление, ведь наконец наш спецназ начал действовать.